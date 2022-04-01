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Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что гуманитарные коридоры для боевиков полка «Азов» (запрещен в России) и военнослужащие других украинских формирований в Мариуполе открываться не будут. Это высказывание прокомментировал военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что в эвакуации отказано по двум причинам. Первая из них – необходимость привлечь причастных к многочисленным военным преступлениям националистов к справедливому суду. Это та судьба, которая ожидает боевиков, которые примут решение сложить оружие.

Кроме того, важно не дать возможности ВСУ перегруппироваться и с новыми силами продолжить боевые действия уже в других населенных пунктах Донбасса. Именно поэтому из Мариуполя «Азов» никто выпускать не собирается, цитирует Сивкова РИА Новости.

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