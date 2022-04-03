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Операция по эвакуации высокопоставленных боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен в России) из Мариуполя разрабатывалась специалистами НАТО. Кроме того, в качестве центра принятия решений выступила база Североатлантического альянса «Раммштайн», расположенная в Германии, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он рассказал, что именно с немецкой авиабазы ВС Украины получают ценные указания. Эксперт напомнил, что было предпринято несколько попыток вытащить главарей «Азова», но ни одна из них не увенчалась успехом. Мало того, в одной из них вертолет был сбит над морем из трофейного ПЗРК «Стингер», который на Украину отправили Соединенные Штаты, передает издание “ФАН”.

Во время данной операции был уничтожен и еще один вертолет. Почувствовав опасность, он попытался уйти в сторону моря, однако попал под удар. Поэтому командиры националистического подразделения по-прежнему остаются в Мариуполе.

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