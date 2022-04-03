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Американские правила контроля за ракетными вооружениями распространяются и на беспилотные летательные аппараты. Именно поэтому США до сих пор не организовали поставки своих БПЛА на Украину, рассказала аналитик Хизер Пенни, представляющая Институт Митчелла.

Она пояснила, что США не предоставляют беспилотники даже своим союзникам по Североатлантическому альянсу, которые в подавляющем большинстве случаев вынуждены искать альтернативные варианты в Турции, Израиле либо Китае.

Пенни напомнила, что Киев имеет в своем распоряжении беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства. Они имеют целый ряд недостатков, но успешно использовались в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе. Их применение в боевых действиях является хорошей рекламой, а вот американские БПЛА в маркетинге не нуждаются, заявила эксперт.

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