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Военный корреспондент Семен Пегов описал в своем Telegram-канале подробный сценарий дальнейшего хода спецоперации России на Украине.

Эксперт отметил: «То, что сейчас остается, — уничтожение или пленение той группировки украинских националистов, которая осталась на „Азовстали“. Следующий — авдеевский котел».

По словам Пегова, Авдеевка расположена рядом со столицей Донецкой Народной Республики. Этот город тоже имеет важное стратегическое значение, так как там сконцентрирована наибольшая сила Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, националистов там еще больше, чем в Мариуполе.

Семен Пегов отметил, что Авдеевка все восемь лет находилась на линии фронта. Весь этот период там создавались укрепрайоны. Военный корреспондент отметил: “Уже несколько наших подразделений, которые освободились после взятия Волновахи, приступили к тому, чтобы разбирать эти укрепрайоны, берут Авдеевку “в клещи”».

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