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Главной целью российской спецоперации на Донбассе является освобождение территорий ДНР и ЛНР. Для ее достижения требуется разгромить группировку украинских войск в регионе, однако сделать это не так просто, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что Киев создавал эшелонированную оборону на Донбассе на протяжении 8 лет. Поэтому ее вполне можно назвать практически совершенной и долговременной. Идти на нее штурмом весьма сложно.

Эксперт отметил, что если бы российские ВС задействовали все виды имеющихся в их распоряжении вооружений, то смогли бы легко прорвать оборону ВСУ. Но армия РФ делает все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения Донбасса, а также сберечь инфраструктуру. Поэтому ей придется действовать крайне осторожно, с ювелирной точностью, что осложняет задачу и продлевает сроки ее выполнения.

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