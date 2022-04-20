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Сроки завершения штурма «Азовстали» в Мариуполе никто не берется предсказывать. Одна из причин заключается в том, что в спецоперации приоритетом является не скорость, а четкое выполнение поставленных боевых задач, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что сроки могут зависеть от применяемого на «Азовстали» вооружения, а также от действий националистических сил ВСУ, затаившихся на территории завода. Не исключено, что они все же пойдут на то, чтобы сложить оружие и тогда операция закончится гораздо быстрее. Если же они продолжат ожесточенное сопротивление до последнего, процесс может затянуться на несколько дней или даже недель.

«В армии говорят: “Всякое решение считается правильным, если оно будет доведено до конца”. А быстро или медленно – это не важно», – отметил Литовкин.

Он также выразил надежду, что националисты сдадутся в плен, что позволит гораздо быстрее достичь поставленных целей.

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