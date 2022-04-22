Следующими целями ВС РФ на Украине являются Славянск и Краматорск, но эти города вряд ли ожидает то же самое, что произошло в Мариуполе. Там ВСУ и националистические батальоны сразу взяли в заложники гражданское население, а также заранее понастроили укрепрайонов, к чему российские военные не были готовы.

Мариуполь позволил получить богатый опыт ведения боевых действий в условиях плотной городской застройки и ожесточенного сопротивления, поэтому в Краматорске и Славянске российские войска будут действовать иначе. Уже сейчас ведется круглосуточная разведка в этих населенных пунктах и их окрестностях, которая дает возможность получать подробную информацию буквально о каждом шаге боевиков ВСУ.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин приказал прекратить штурм мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», а также заблокировать его, чтобы не допустить выхода украинских неонацистов с территории предприятия.