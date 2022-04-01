Перед уничтожением многочисленных группировок украинских националистов должна быть проведена тщательная подготовка. Об этом рассказал военный обозреватель Алексей Леонков. Он отметил необходимость изучения коммуникации ВСУ.

Эксперт заявил, что на территории Донбасса построены мощные укрепрайоны. Нацисты прячутся за стенами бетона толщиной три метра. Ликвидировать их не так просто. Чтобы это сделать, нужно тщательно изучить, как построены коммуникации ВСУ. Только после этого появится возможность их уничтожить.

Алексей Леонков отметил, что каждый день российские военные планомерно уничтожают технику противника. Они действуют максимально аккуратно, методично истребляют укрепрайоны, идут в наступление. Эксперт подчеркивает, что такая тактика позволяет избежать жертв среди мирных жителей и личного состава украинской армии.