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Телеканал CNBS сообщил, что президент США Джо Байден намерен отправить на Украину ракеты, которые позволят ВСУ наносить удары по российским военным аэродромам. Военный эксперт Леонков не исключил такой возможности, однако напомнил, что все вооружение, которое пересекает украинскую границу, оперативно уничтожается ВС РФ.

Он пояснил, что для ударов по инфраструктурным объектам в России США могут предоставить Киеву реактивные системы залпового огня ATACMS либо HIMARS, а также ракеты «Томагавк». Однако с ними необходимо уметь обращаться, а времени на длительное обучение у ВСУ нет, передает портал News.ru.

Кроме того, Россия внимательно отслеживает все поставки вооружений на Украину и уничтожает боевые системы, которые привозят эшелоны из-за границы. Если США устраивает, что их ракеты сгорят задолго до первого использования, они вполне могут поставлять их в Киев.

Леонков отметил, что высказывание Байдена – это лишь планы, которые вряд ли будут реализованы. Но если все же США отправят вышеупомянутые комплексы и они доберутся до ВСУ в целости, то под угрозой окажутся аэродромы, расположенные в приграничных регионах – Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

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