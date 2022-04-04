Военный эксперт Игорь Коротченко проанализировал видеозапись, которая была снята иностранными журналистами якобы в украинском городе Буча. Подробности передает РИА Новости.

Власти Украины и западные средства массовой информации активно распространяли информацию о том, что мирные жители населенного пункта Буча были массово убиты военнослужащими Российской Армии. В Минобороны РФ сообщили о том, что вся эта информация является очередной провокацией.

Игорь Коротченко назвал подобные действия “отработанной технологией информационной провокации, которая синхронизирована с той кампанией, которая поднялась в западных странах».

По словам обозревателя, Запад все это делает для “дальнейшей демонизации России и ужесточения санкционного давления”. Именно поэтому никто на Западе не будет задаваться вопросом, достоверна ли эта информация. Никто даже не будет пытаться провести объективное расследование.