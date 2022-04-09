читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Передача Украине комплекса С-300 из Словакии – это очередная бесполезная поставка оружия, уверен военный эксперт Михаил Ходаренок. По его словам, этот ЗРК безнадежно устарел и ничем не поможет Киеву.

Словакия передала его Украине в условиях строжайшей секретности, поэтому перехватить С-300 не удалось. Но это и не требовалось, так как комплекс, который был изготовлен еще в СССР и ни разу с тех пор не модернизировался, создаст ВСУ лишь дополнительные проблемы, приводит слова эксперта издание “Московский комсомолец”.

Словацкий С-300 имеет дальность поражения целей не более двухсот километров, что делает его абсолютно бесполезным против российской боевой авиации. Кроме того, со времен распада СССР он задействовался всего несколько раз, поэтому его состояние сейчас находится под большим вопросом.

Вам может понравиться

ВОЗ: вопрос признания вакцины “Спутник V” пока “на паузе”

В вопросе сроков признания российской вакцины наряду с западными пока нет никакой ясности. Глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что инспекций специалистов ВОЗ в России по “Спутнику V”

Украинские боевики массово бегут с поля боя, бросая дорогостоящую технику и оборудование

ВСУ продолжают отступать на всех направлениях. Одни подразделения в полном составе принимают решение добровольно сложить оружие, другие же просто бегут, бросая оружие и технику на позициях, рассказали журналисты «Русской весны».

США предостерегли Китай от обострения ситуации с Тайванем и пригрозили санкциями

Опробованные на России экономические санкции могут быть применены и к Китаю, если он попытается напасть на Тайвань, заявила глава Минфина США Джаннет Йеллен. По ее словам, РФ уже испытывает на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 9 апреля – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Королев: погода, 9 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Армавир: погода, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 16 °C |