Передача Украине комплекса С-300 из Словакии – это очередная бесполезная поставка оружия, уверен военный эксперт Михаил Ходаренок. По его словам, этот ЗРК безнадежно устарел и ничем не поможет Киеву.

Словакия передала его Украине в условиях строжайшей секретности, поэтому перехватить С-300 не удалось. Но это и не требовалось, так как комплекс, который был изготовлен еще в СССР и ни разу с тех пор не модернизировался, создаст ВСУ лишь дополнительные проблемы, приводит слова эксперта издание “Московский комсомолец”.

Словацкий С-300 имеет дальность поражения целей не более двухсот километров, что делает его абсолютно бесполезным против российской боевой авиации. Кроме того, со времен распада СССР он задействовался всего несколько раз, поэтому его состояние сейчас находится под большим вопросом.