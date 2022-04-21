В настоящий момент у Киева нет военно-технической возможности нанести удар по Крымскому мосту. Все ракеты, которые имеются в его распоряжении, для этой цели не подходят, уверен военный эксперт Сергей Горбачев.

В интервью изданию «РИА Новости Крым» он поделился своими соображениями по поводу угрозы главы СНБО Украины Алексея Данилова атаковать Керченский мост. Эксперт отметил, что наиболее распространенным видом боезарядов, используемым ВСУ, являются ракеты «Точка-У». Но они летят по баллистической траектории, поэтому долететь и попасть точно по сооружению не смогут.

Другая разновидность ракет – это противокорабельный «Нептун». Такие боезаряды вполне могут угодить по Крымскому мосту, однако нанести ему вред они не в состоянии, так как предназначены совсем для других мишеней.

Несмотря на отсутствие возможности атаковать мост, Киев все же может организовать диверсию, поэтому игнорировать угрозы Данилова не стоит, заявил эксперт.