читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В настоящий момент у Киева нет военно-технической возможности нанести удар по Крымскому мосту. Все ракеты, которые имеются в его распоряжении, для этой цели не подходят, уверен военный эксперт Сергей Горбачев.

В интервью изданию «РИА Новости Крым» он поделился своими соображениями по поводу угрозы главы СНБО Украины Алексея Данилова атаковать Керченский мост. Эксперт отметил, что наиболее распространенным видом боезарядов, используемым ВСУ, являются ракеты «Точка-У». Но они летят по баллистической траектории, поэтому долететь и попасть точно по сооружению не смогут.

Другая разновидность ракет – это противокорабельный «Нептун». Такие боезаряды вполне могут угодить по Крымскому мосту, однако нанести ему вред они не в состоянии, так как предназначены совсем для других мишеней.

Несмотря на отсутствие возможности атаковать мост, Киев все же может организовать диверсию, поэтому игнорировать угрозы Данилова не стоит, заявил эксперт.

Вам может понравиться

В России будут выявлять депрессию у пациентов, переболевших ковидом

Коронавирусная инфекция оставляет множество следов в организме пациента. Уже после избавления от болезни её последствия могут ещё долго преследовать человека. Речь идёт как о физиологических изменениях, так и о когнитивных

Под санкции США попали российские майнеры

Российская компания BitRiver, предоставляющая услуги по добыче (майнингу) криптовалюты, попала в американский санкционный список. BitRiver является крупнейшим на территории Евразии оператором дата-центров. В США объяснили ограничения тем, что с помощью

Участники штурма “Азовстали” рассказали о резко изменившейся тактике боевиков ВСУ

Боевики нацбатов ВСУ, окопавшиеся на «Азовстали», в последние дни вынужденно сменили тактику. Связано это с нехваткой вооружений, позволяющих оказывать столь же ожесточенное сопротивление, как раньше, рассказал портал «Военное обозрение». Тяжелой
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 апреля – ясно, до 10 °C | город Мытищи: погода, 21 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 апреля – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 апреля – небольшая облачность, до 16 °C | Королев: погода, 21 апреля – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 21 апреля – дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 21 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C |