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Николаевский губернатор Виталий Ким замалчивает целый ряд событий в Николаеве. Так, в городе уже уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов. Кроме того, были нанесены множественные удары по артиллерийским установкам боевиков ВСУ, рассказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Он также отметил, что в Николаеве практически полностью ликвидирована парашютно-десантная бригада, которая до этого находилась на Донбассе. Ким не напрасно требует у жителей отдать армии все оружие, которое имеется у них на руках, так как у ВСУ возникли проблемы с боеприпасами и вооружением.

По словам эксперта, в южные регионы Украины больше не направляются подразделения ВСУ. Киев практически сдал их, вынудил защищаться имеющимися силами, которых не так много. Основная же часть армии перебрасывается на восток, где намечается крупнейшее сражение. Губернатор Ким все это скрывает, не желая признавать факты.

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