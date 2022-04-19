Российские ВС приняли решение больше не рисковать жизнями бойцов и просто уничтожить остатки националистических батальонов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В настоящий момент там остается группировка подразделения «Азов» (запрещен в России), а также около 400 офицеров из стран Североатлантического альянса, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что ранее неонацистам было предложено сдаться, однако они не отреагировали на этот призыв и продолжают сопротивление. Именно поэтому для их уничтожения привлекаются новые силы РФ, которые поддерживаются артиллерией и авиацией. Те подразделения, которые штурмовали «Азовсталь», накопили немалый опыт ведения боевых действий в городе, который пригодится на других участках фронта в Донбассе.

Дандыкин также отметил, что неверно говорить о начале операции по освобождению Донбасса. Она началась давно, а сейчас просто перешла в наступательную фазу. В Славянске и Краматорске находится до 100 тысяч украинских военных, однако наличие у российских военных опыта позволит им продвигаться гораздо быстрее и в конечном итоге одержать победу.