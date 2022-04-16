Киев рискует столкнуться с новыми серьезными проблемами из-за «военной помощи» в США, уверен военный эксперт Драго Боснич. В издании InfoBrics он написал, что поставки оружия на Украину осуществляются в долг, который сейчас растет в геометрической прогрессии.

По словам аналитика, перевод публикации которого представляет РИА Новости, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов давно не работал в таком напряженном режиме. Компании по производству ракет стремительно богатеют в то время как Киев накапливает огромные долги. При этом никакой пользы иностранное оружие ему не приносит, так как украинская армия не готова к эффективному использованию западных боевых систем.

Боснич также напомнил, что основные поставщики Украины – США и Великобритания, намереваются продолжать накачивать ВСУ оружием. Они уже готовятся вывезти все советские виды вооружений из стран Восточной Европы, чтобы отправить их в Киев.