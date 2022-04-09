Накачивая Украину оружием, европейские страны ставят под угрозу безопасность своих граждан, уверен военный аналитик Михаил Тимошенко. Он пояснил, что на территории этой страны сейчас царит полная неразбериха в сфере оборота вооружений, которая позже создаст проблемы Европе.

Тимошенко напомнил, что на Украину непрерывным потоком идут переносные комплексы «Стингер», количество которых уже вряд ли кто-то подсчитывает. Немалая часть этих ПЗРК перепродается предприимчивыми украинцами в западноевропейские государства. В тех же Италии или Франции, Германии и других странах много мигрантов с Ближнего Востока, которые совсем не против получить в свое распоряжение эти боевые системы.

По словам эксперта, если какие-то молодые люди, имеющие «Стингер», используют его против французского или немецкого пассажирского лайнера, погибнет много людей и ответственность за это будут нести все страны Европы, демонстрирующие сейчас «солидарность» с Украиной.