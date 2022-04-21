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Главным результатом начала второй фазы специальной операции ВС РФ на Украине стало практически полное освобождение Мариуполя от боевиков. Какие-то их остатки все еще скрываются на комбинате «Азовсталь», но их судьба предрешена, поэтому данное направление стало второстепенным, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

В беседе с журналистами издания «Известия» он также рассказал, что теперь российские ВС вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР готовятся к масштабному наступлению на Славянск и Краматорск. Именно там засело крупное вооруженное формирование ВСУ, которое необходимо взять в несколько котлов и перемолоть.

По словам аналитика, линия фронта заметно изменилась уже в первые дни новой фазы СВО. Так, под контролем ВС РФ оказался стратегически важный населенный пункт Кременная. Боевики ВСУ практически полностью выбиты и из Попасной.

Вполне вероятно, что командование украинской армии примет решение вывести свои силы из Краматорска и Славянска, а также вообще из региона. Это позволит избежать продолжительных боев в крупных городах и свести к минимуму риск их разрушения.

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