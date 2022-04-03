Передовая группа разведки под командованием старшего лейтенанта Никиты Желудкова своевременно обнаружила засаду неонацистов и сумела полностью ликвидировать диверсионную группу противника. Короткий бой произошел во время разведывательной операции, призванной определить оптимальный маршрут движения.

Разведгруппа обнаружила сразу несколько огневых точек нацистов, затаившихся в засаде. В результате боя она сумела уничтожить два расчета противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, 15 боевиков со стрелковым оружием, а также три точки, в которых были установлены крупнокалиберные пулеметы.

Боевая тактическая группа Желудкова не понесла потерь и вернулась к выполнению задач, которые были поставлены перед ней командованием. В ходе схватки с противником БТГ проявила слаженность и высокий уровень военного мастерства.