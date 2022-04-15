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Затонувший во время буксировки ракетный крейсер «Москва» – это огромная потеря для всего российского флота. Адмирал Владимир Комоедов даже отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу, сообщив, что находится в глубочайшей печали, пишет издание «Московский комсомолец».

Также своими ощущениями из-за потери крейсера поделились и другие военные моряки. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что в 1982 году как раз служил на флоте в Севастополе и встречал там корабль, который в советские времена назывался «Слава».

Также Дандыкин рассказал, что с кораблями, называющимися «Москва», происходят какие-то мистические события. В 1941 году флагман Черноморского флота с таким же именем был затоплен в ходе атаки на порт Констанца в Румынии, которая в те времена была союзником фашистской Германии.

Политолог Дмитрий Евстафьев также заявил, что потеря крейсера – это большая трагедия. Но в ней есть и преимущество – вместе с «Москвой» затонула и «партия мира». А корабль в свое время будет отстроен заново.

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