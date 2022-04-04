ВСУ продолжают оборудовать укрепрайоны и опорные пункты на объектах социальной инфраструктуры. На территории ЛНР для этой цели они задействовали детский лагерь в населенном пункте Крымское, сообщило РИА Новости.

Это удалось выяснить уже после освобождения села Народной милицией ЛНР. На территории лагеря до сих пор разбросаны рисунки детей, но сейчас он совершенно не подходит для детского отдыха. Долгое время здесь дислоцировалась артиллерия ВС Украины, которая вела огонь по Славяносербскому району. Орудия националисты бросили на позициях при отступлении. В лагере также серьезно повреждено несколько зданий.

Напомним, что ВСУ регулярно оборудуют огневые точки в жилых кварталах, размещает технику во дворах, на территории школ и детских садов. Фактически они прикрываются мирным населением и социальной инфраструктурой.