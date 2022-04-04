читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ продолжают оборудовать укрепрайоны и опорные пункты на объектах социальной инфраструктуры. На территории ЛНР для этой цели они задействовали детский лагерь в населенном пункте Крымское, сообщило РИА Новости.

Это удалось выяснить уже после освобождения села Народной милицией ЛНР. На территории лагеря до сих пор разбросаны рисунки детей, но сейчас он совершенно не подходит для детского отдыха. Долгое время здесь дислоцировалась артиллерия ВС Украины, которая вела огонь по Славяносербскому району. Орудия националисты бросили на позициях при отступлении. В лагере также серьезно повреждено несколько зданий.

Напомним, что ВСУ регулярно оборудуют огневые точки в жилых кварталах, размещает технику во дворах, на территории школ и детских садов. Фактически они прикрываются мирным населением и социальной инфраструктурой.

Вам может понравиться

Представитель МИД КНР показал карикатуру на призывы США определиться с позицией по Украине

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в социальной сети Twitter (заблокирована в России) показал всю суть политики Соединенных Штатов. Он разместил карикатуру на Вашингтон, требующий от всех стран определиться в

RusVesna: Над Белгородской областью средства ПВО РФ сбили украинскую ракету

Жители Белгородской области рассказали о сильном взрыве, который был слышен на большом расстоянии. Портал «Русская весна» сообщает, что в небе над регионом средства ПВО РФ сбили неизвестный летающий объект. Предполагается,

Рогозин предупредил Североатлантический альянс о том, что Россия следит за ним из космоса

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился к членам НАТО и напомнил им, что Россия ведет наблюдение за ними из космоса. В своем Telegram он опубликовал подтверждающий список и подписал его:
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 апреля – переменная облачность, до 3 °C | город Мытищи: погода, 4 апреля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 апреля – ясно, до 6 °C | Королев: погода, 4 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | Подольск: погода, 4 апреля – пасмурно, до -0 °C | Армавир: погода, 4 апреля – небольшая облачность, до 13 °C |