Подразделения Народной милиции ДНР ведут ожесточенные бои за мариупольский порт, на территории которого окопались боевики ВСУ. Соответствующее видео выложил в Сеть журналист издания «Известия» Валентин Трушин.

На этой записи хорошо видно, как горит сразу несколько строений неподалеку от морского порта. Вокруг него огромное множество окопов, вырытых украинскими военными, оборудовавшими свой последний рубеж в Мариуполе.

Пока боевые действия проходят в нескольких километрах от порта, но военнослужащие ДНР медленно, но уверенно оттесняют националистические формирования к морю. Боевики провели хорошую работу по укреплению территорий, однако это вряд ли им поможет. Получение полного контроля над Мариуполем – это лишь вопрос времени.