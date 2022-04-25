Чтобы окончательно перекрыть поставки ВСУ западного оружия, необходимо внимательно изучить транспортную инфраструктуру Украины и уничтожить ключевые мосты уверен военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что сейчас российской армии приходится проводить спецоперацию в весьма сложных условиях, так как по ним постоянно бьет тяжелая артиллерия. Если взорвать мосты, то ВСУ перестанут получать боеприпасы для орудий и будут вынуждены свернуть сопротивление.

Чем быстрее ВС РФ нанесут удары по транспортной инфраструктуре, тем скорее спецоперация на Украине будет завершена, высказал уверенность Сладков. По его словам, без западных поставок Киев просто не сможет ничего противопоставить российской армии.