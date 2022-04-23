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Военный корреспондент Александр Сладков рассказал об активных боевых действия на Харьковском и Запорожском направлениях, а также высказал надежду, что обе группировки войск совсем скоро соединятся в одну.

Он отметил, что на Донбассе наблюдается некоторое затишье, но зато на юго-западном и северо-западном направлениях, в Запорожье и в Харькове, события стали развиваться значительно быстрее. По словам военкора, ВС РФ «нужно меньше миндальничать» с противником, активнее уничтожать укрепрайоны, что позволит быстрее соединиться.

Сейчас обе группировки войск проходят ежедневно по 10 километров, что в условиях многочисленных фортификационных сооружений является хорошим результатом. Как только они соединятся, смогут уверенно продвигаться дальше.

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