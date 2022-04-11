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В Мариуполе в плен сдались еще 160 морских пехотинцев ВСУ, осознавших бессмысленность сопротивления российским войскам и ополчению ДНР. Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что они попытались осуществить прорыв и выйти из города, но после неудачи решили сложить оружие.

Военкор рассказал, что уже более 500 украинских военных разобрались в ситуации, сделали правильные выводы и сдались. Поэтому ВС РФ и ДНР остается лишь зачистить группировку ВСУ, засевшую на заводе «Азовсталь».

Там, по предварительным оценкам, находится около 2-3 тысяч неонацистов батальона «Азов» (запрещен в России). Они превратили предприятие в крепость, однако в распоряжении российских войск имеются силы и средства для их уничтожения в кратчайшие сроки.

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