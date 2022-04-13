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Около 1000 морских пехотинцев ВСУ добровольно сложили оружие в Мариуполе, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. В собственном телеграм-канале он опубликовал фотографии сдачи бойцов в плен МГБ и МВД Донецкой народной республики.

По словам военкора, 300 военнослужащих ранены, причем 90 из них не в состоянии передвигаться самостоятельно. 800 бойцов полностью здоровы или имеют незначительные ранения.

Сладков отметил, что спецоперация в Мариуполе продолжается в полном соответствии с планом. Не исключено, что в ближайшее время украинские неонацисты на заводе имени Ильича, либо сдадутся в плен, либо будут полностью уничтожены, а предприятие перейдет под контроль ДНР. Он также рассказал, что морпехи сдались благодаря слаженным действиям всех силовых структур независимой республики Донбасса.

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