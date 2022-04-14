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Более тысячи украинских морских пехотинцев, сдавшихся в плен, принимали довольно долго, так как необходимо было соблюсти все меры предосторожности. Военкор Александр Сладков рассказал, что всего сложили оружие 1026 человек, среди которых 47 женщин и 162 офицера ВСУ.

Сдачу в плен уже прокомментировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который по своему обыкновению сделал из явной «зрады» очередную искусственную «перемогу». Он заявил, что морпехи большие молодцы, так как сумели избежать разгрома по частям. Теперь у них якобы появился второй шанс. По словам Сладкова, представителям группировки ВСУ в Краматорске и Славянске стоило бы задуматься над возможностью обрести такой же «второй шанс» и сразу сдаться, не оказывая сопротивления.

Морпехи ВСУ рассказали, что предложения сложить оружие звучали и раньше, однако инициаторы были расстреляны националистами, выступающими в качестве заградительных отрядов. Из-за этого бригада потеряла около 500 военнослужащих, так как вести боевые действия было просто нечем.

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