Территория металлургического комбината «Азовсталь», на которой прячутся не только украинские боевики, но и мирные жители Мариуполя, «закупорена намертво», рассказал военный корреспондент издания RT Мурад Газдиев.

Он пояснил, что с юга располагаются противотанковые ракетные комплексы и тяжелая техника, а также пехотные подразделения и снайперы. С севера территорию завода контролируют как российские войска, так и Росгвардия с Народной милицией ДНР.

Вся территория просматривается с беспилотных аппаратов 24 часа в сутки. Российские ВС каждый день объявляют режим тишины, чтобы дать возможность гражданским и военным выйти с комбината. Однако националисты батальона «Азов» (запрещен в России) используют отсутствие огня для собственных целей – перемещают туда-сюда подразделения, а также осуществляют переброску амуниции и припасов.