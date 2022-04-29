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Российские войска под Изюмом зажали подразделения боевиков ВСУ у Оскольского водохранилища, окружив их с трех остальных сторон, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он отметил, что украинские бойцы повели себя в этой ситуации характерно – связались с командованием и запросили помощь. Однако и Генштаб ВСУ не стал менять свою привычную тактику и ответил короткой телеграммой со словами «НиколайИрина ХаритонУльянаЯна». То есть, в прорыве и деблокаде отказано.

Военкор отметил, что в окружение под Изюмом попала 1-я бригада ВСУ. Она получила четкий приказ начать наступление на город в Харьковской области, но выполнить его не сумела. Поэтому территории перейдут под контроль ВС РФ, а подразделение ВСУ будет совершенно напрасно ожидать, что его когда-нибудь деблокируют.

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