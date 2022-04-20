«Дорогие и модные» каски батальона «Азов» (запрещен в России), которые российские военные получили в качестве трофеев, помогли добиться успеха в ходе штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал военный корреспондент Семен Пегов.

По его словам, эти каски моментально вызывают ассоциации с «Азовом», поэтому бойцы безбоязненно пробрались на позиции украинских боевиков.

На вопрос «Свои?» они дали утвердительный ответ, что позволило без особых трудностей зачистить позиции противника и продолжить выполнение боевых задач на другом участке фронта.

Напомним, что в Мариуполе продолжается операция по ликвидации неонацистов, скрывающихся на комбинате «Азовсталь». Ранее сообщалось, что сейчас украинские боевики изменили тактику ведения боевых действий, так как у них наблюдается нехватка оружия и боеприпасов.