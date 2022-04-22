Военный корреспондент Александр Коц сообщил самом крупном на европейском континенте арсенале под Харьковом, который украинские военные просто бросили во время отступления.

Журналист рассказал, что именно со склада в Балаклее боеприпасы и оружие доставлялось на Донбасс еще с 2014 года. Все это использовалось для бомбардировок мирных городов ДНР и ЛНР.

На фотографиях, которые военкор опубликовал в Сети, можно увидеть танковые и артиллерийские боеприпасы, реактивные снаряды, минометные мины и гранатометные выстрелы. По словам корреспондента, на отдельном складе обнаружились также целые залежи тротила, боезаряды к РСЗО и средствам противовоздушной обороны. Кроме того, на складе нашлись и американские 60-миллиметровые мины, которые весьма активно использовались против жителей Донбасса в последние годы, так как не подпадали под ограничения.