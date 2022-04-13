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Повреждение железной дороги на границе с Украиной в Белгородской области – явный признак перехода Киева к террористическим атакам на Россию, заявил военный корреспондент Юрий Котенок. Он отметил, что ВС РФ должны были заранее подготовиться к таким рискам и осуществлять постоянный мониторинг ситуации в приграничных районах страны.

По мнению военкора, ничего странного и удивительного в атаках националистических сил Украины нет. Таким образом они реагируют на военную спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации. Взрыв на железной дороге организовали либо заранее отправленные в Белгородскую область так называемые «спящие ячейки», либо прорвавшиеся через границу диверсионные группы.

Котенок отметил, что предотвратить подобные действия диверсантов в будущем поможет постоянное отслеживание ситуации и выявление ДРГ противника либо на границе, либо уже на российской территории.

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