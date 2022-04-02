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Активисты National Assembly призывают жителей Великобритании выходить на акции протеста и заявлять, что они не намерены расплачиваться за спровоцированный Западом экономический кризис.

Движение планирует провести митинги против подорожания продуктов питания и стремительного роста повседневных расходов. Сообщается, что акции протеста пройдут в 35 крупных городах Великобритании, в числе которых Лондон, Манчестер, Ливерпуль и прочие, пишет РИА Новости.

На сайте движения появилось заявление, в котором говорится, что жителям Великобритании необходимо объединяться и создавать коллективное гражданское сопротивление. Оно позволит высказать возмущение увеличением стоимости жизни из-за неграмотных действий властей Соединенного Королевства.

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