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Украинский артиллерийский катер «Кременчуг» перешел в собственность войск ДНР и российской армии, пишет портал Avia.Pro. Сообщается, что судно последние два месяца находилось в порту Мариуполя, который сейчас взят под контроль военнослужащими ВС РФ.

В подтверждение этой информации портал опубликовал фотографию российского военного на фоне катера ВМС Украины проекта «Гюрза-М».

Катер «Кременчуг» находился на вооружении украинских Военно-морских сил на протяжении 4 лет. В ближайшем будущем от перейдет в собственность российского флота либо будет передан войскам Донецкой народной республики сразу же после завершения специальной операции по освобождению Донбасса.

Напомним, что зачистка Мариуполя от неонацистов подходит к завершению. Сейчас радикальные боевики остались только на территории завода “Азовсталь”.

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