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Корабли американских ВМС покинули акваторию Черного моря из-за предупреждения России. В РФ четко заявили, что на последующие провокации Соединенных Штатов и НАТО ответ будет жестким и решительным. Но это только одна причина, пишет издание «Взгляд».

Кроме того, ВМС США были вынуждены увести корабли из-за действий Киева. Размещение в Черном море мин создавало угрозу для любых судов, включая гражданские, поэтому в Вашингтоне приняли решение вывести эсминцы из акватории.

Как показало время, они не ошиблись, так как мины ожидаемо сорвались с якорей и ушли в дрейф. Сейчас их обнаруживают то в Босфоре, то у берегов Румынии. Причем обезвреживать боезаряды приходится НАТО, так как украинский флот банально не в состоянии этого сделать.

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