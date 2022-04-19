Попавшие в плен в Донбассе британцы могут не рассчитывать на помощь со стороны властей. Они превратились в огромную проблему для страны. Об этом заявил член Палаты лордов Питер Рикеттс.

Политик отметил, что всех британцев, которые самостоятельно собирались отправиться на Украину, предупреждали о последствиях. Им рекомендовали не ехать в страну вообще. Но сейчас попавшие в плен британцы предложили обменять их на украинского политика Виктора Медведчука. Питер Рикеттс отмечает, что все это стало огромной проблемой для правительства.

Не исключено, что идея обмена возникла не у самих британцев. Они высказали ее под давлением. Москва воспользуется сложившейся ситуацией, чтобы Великобритания начала оказывать давление на украинского президента Владимира Зеленского.