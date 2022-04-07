читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Швейцария не входит в ЕС, но поддерживает его санкции в отношении России. Так, она заблокировала почти 8 миллиардов долларов (7,5 млрд швейцарских франков) на российских счетах в своих банках.

В четверг корреспондент издания ТАСС обратился к представителям финансовых учреждений Швейцарии, чтобы получить официальный комментарий о блокировке средств. Ему сообщили, что информация является достоверной.

В настоящий момент в швейцарских банках имеется также примерно 213 миллиардов долларов на частных счетах российских граждан. Не исключено, что они также будут заблокированы властями страны.

Напомним, что ЕС вводит санкции против РФ с первого дня спецоперации на Донбассе. В настоящий момент главы МИД стран объединенной Европы обсуждают отказ от российского угля, а в понедельник планируют рассмотреть рестрикции против нефти.

Вам может понравиться

НАСА сокращает штат сотрудников в России

Американское управление по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА) сокращает число своих сотрудников в России. Об этом заявила замглавы космического агентства Пэм Мэлрой. По её словам, в США обеспокоены ситуацией вокруг

США предостерегли Китай от обострения ситуации с Тайванем и пригрозили санкциями

Опробованные на России экономические санкции могут быть применены и к Китаю, если он попытается напасть на Тайвань, заявила глава Минфина США Джаннет Йеллен. По ее словам, РФ уже испытывает на

Компания Microsoft анонсировала новые функции в Windows 11

Компания Microsoft представила крупнейшее обновление операционной системы Windows 11. Главной функцией, которая станет доступна пользователям, являются новые вкладки в приложении «Проводник». Американская корпорация Microsoft провела мероприятие, на котором продемонстрировала все
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 апреля – снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 апреля – небольшой снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 7 апреля – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 7 апреля – ясно, до 15 °C |