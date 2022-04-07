Швейцария не входит в ЕС, но поддерживает его санкции в отношении России. Так, она заблокировала почти 8 миллиардов долларов (7,5 млрд швейцарских франков) на российских счетах в своих банках.

В четверг корреспондент издания ТАСС обратился к представителям финансовых учреждений Швейцарии, чтобы получить официальный комментарий о блокировке средств. Ему сообщили, что информация является достоверной.

В настоящий момент в швейцарских банках имеется также примерно 213 миллиардов долларов на частных счетах российских граждан. Не исключено, что они также будут заблокированы властями страны.

Напомним, что ЕС вводит санкции против РФ с первого дня спецоперации на Донбассе. В настоящий момент главы МИД стран объединенной Европы обсуждают отказ от российского угля, а в понедельник планируют рассмотреть рестрикции против нефти.