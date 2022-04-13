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Правительство России подготовило комплекс мер для поддержки авиаперевозчиков. Их доходы существенно снизились после того, как западные страны начали вводить против России санкции из-за специальной военной операции на Украине. Вопрос о выделении субсидий Кабинет министров рассмотрит 14 апреля.

Точные суммы, которые будут предоставлены из бюджета, пока не уточняются. Но известно, что этими деньгами планируется возместить недополученных доходы авиакомпаниям в связи с отменой рейсов за рубеж из-за санкционного давления.

Другая часть финансов пойдёт на субсидирование аэропортов южной и центральной части России, которые закрыли ещё в феврале с началом специальной военной операции. Работа таких аэропортов пока ограничена 19 апреля. Но не исключено, что закрытие продлят, а рейсы внутри страны продолжат летать по альтернативны маршрутам, в которых не задействованы закрытые аэропорты.

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