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Российский президент Владимир Путин завершил совещание с представителями нефтегазового сектора России ударом кулаком по столу. После этого он пожелал успеха индустрии.

Путин заявил: «Спасибо большое, всем успехов». В ходе совещания российский лидер сообщил о том, что по вине западных стран наблюдаются сбои в расчетах за российские энергоресурсы. Владимир Путин отметил, что для страны сейчас очень важно, чтобы в системе внешней торговли значительно увеличилась доля расчетов в национальной валюте.

Было отмечено, что в этом направлении уже сделаны серьезные шаги. Но необходимо добиться, чтобы любую валюту можно было легко обменять на рубли.

Также на совещании российский президент призвал расширить горизонт энергетической стратегии вплоть до 2050 года. Документ должен быть утвержден до 15 сентября.

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