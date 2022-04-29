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Россиянам рассказало о выплате, которую можно будет получить уже осенью этого года. Подробности сообщает издание PRIMPRESS.

Речь идет о возврате денежных средств, потраченных на путешествия. Новый этап государственного туристического кешбэка запланирован на эту осень. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснил, что финансирование программы уже подготовлено.

По словам чиновника, программа пользуется большой популярностью у россиян. Согласно ее условиям, российские граждане могут приобрести тур или забронировать номе в отеле, а государство компенсирует часть затрат. Максимальная сумма возврата составляет 20 000 рублей. В среднем выплата на человека составляет около 10 000 рублей.

Важным условием является оплата поездки. Сделать это нужно с помощью банковской карты национальной платежной системы «Мир», так как возврат можно оформить только на такую карту. Средства поступаю в течение нескольких дней после оплаты тура.

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