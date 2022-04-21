Курирующий транспортную сферу, развитие туризма, Комитет по инвестициям и Комитет по промышленной политике вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов продемонстрировал свой «успех» в заботе о близких людях. Интересы горожан, как видно, его не волнуют.

Накануне стало известно, что Соколов занял третье место в рейтинге доходов членов правительства Санкт-Петербурга. Согласно декларации, в 2021 он заработал 11,1 миллиона рублей, что на 6 миллионов рублей меньше, чем в 2020 году. При этом чиновник является единственным сотрудником городской администрации, который задекларировал иностранную недвижимость в пользу 17-летнего сына.

Суммарно с женой Соколов за год заработал 41,8 миллиона рублей, в то время как большинство предпринимателей и бизнесменов буквально сводили концы с концами. Эксперты предполагают, что вице-губернатор «успешно» работает в своей должности, раз смог заработать такие деньги. Правда, на качестве жизни горожан в лучшую сторону это не отразилось.