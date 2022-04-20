Вице-губернатор Санкт-Петербурга, бывший федеральный министр транспорта Максим Соколов заявил, что второй и третий этапы начатой транспортной реформы под вопросом из-за блокировки Минфином РФ соответствующих субсидий. Без этих денег город не сможет купить подвижной состав в необходимом объеме, отметил чиновник.

Первый этап транспортной реформы стартовал 1 апреля 2022 года и вызвал жалобы петербуржцев. Изменение действующих маршрутов движения коммерческих и городских автобусов с их «оптимизацией» привело к тому, что увеличился интервал следования общественного транспорта и возникла необходимость в пересадках из-за изменений маршрутов. Длительности пересадочного тарифа в 60 минут оказалось мало, что вместе с остальными неудобствами привело к резкой критике инициативы.

В июне и июле 2022 года должны были стартовать второй и третий этапы «реформы», когда предполагалось окончательно упразднить несколько маршрутов и одновременно запустить 693 новых автобуса в июне и 1244 автобуса в июле. Теперь, по словам Соколова, этого может не случиться по финансовым причинам.

«Средства Минпромторга на эти цели в текущем году в большей своей части заблокировал Минфин для поиска дополнительных источников бюджета. И, таким образом, второй и третий этап транспортной реформы находятся в зоне риска, поскольку та финансовая модель, что перевозчики разыграли в прошлом году, не предполагает отсутствие этих довольно существенных субсидий», — заявил чиновник.

Вице-губернатор заранее переложил ответственность за провал транспортной реформы на Министерство финансов России и от части на Минпромторг. Речь идет о 4 млрд рублей, которые нужны для того, «чтобы сделать переход на газ». Таким образом, начатая с многочисленных аварий, очередей на заправки, недовольных пассажиров «реформа» к лету точно не заработает так, как надо.