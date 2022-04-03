Войско польское уже «бьет копытом», чтобы как можно быстрее войти на территорию Украины, однако Соединенные Штаты не разрешают ему этого сделать. Причина проста – Вашингтон боится применения Россией тактического ядерного оружия.

Эксперт Виктор Баранец напомнил, что в военной доктрине РФ прописано нанесение ядерного удара по центрам принятия решений, одним из которых как раз и является Пентагон. Именно поэтому Соединенные Штаты не дают «добро» Польше на «миротворческую операцию» на Украине.

Сейчас все конвои с оружием остановлены на границе по команде Вашингтона. Кроме того, США не позволяют вводить войска на украинскую территорию, так как знают о возможных последствиях. Они даже создали специальный штаб, который разрабатывает комплекс ответных мер на гипотетическое применение Москвой ядерных вооружений.

Баранец также рассказал, что Польше не столько хочет помочь Киеву оружием и войсками, сколько установить контроль над западными регионами Украины и под шумок присоединить их к себе.