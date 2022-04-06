МИД Великобритании 6 апреля огласил сообщил о внесении в санкционные списки фамилии еще восьмерых граждан России.

Среди них – генеральный директор компании КАМАЗ Сергей Когогин, а также глава правления ПАО “НОВАТЭК” Леонид Михельсон. Под санкциями Великобритании отныне владелец «Акрона» Вячеслав Кантор и президент компании «Алроса» Сергей Иванов.

Кроме того, в санкционные списки попали бизнесмены Борис Ротенберг, Акимов и Дюков, сообщает РИА Новости.

Напомним, что США и Великобритания анонсировали очередной пакет санкций против России после срежиссированной Западом провокации в Буче. Предполагается, что полный список новых рестрикций будет объявлен в ближайшие дни.