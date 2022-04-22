Не секрет, что в спецоперации на Украине активно принимают участие наемники со стороны Запада. Так, двое подданных Великобритании недавно попали в плен к российским военным. Подробности рассказывает РИА Новости.

Речь идет о 28-летнем Эйдене Эйслине и 48-летнем Шоне Пиннере, которые приехали воевать за деньги на стороне Украины. Несмотря на то, что британских военных допрашивают, они содержатся в очень хороших условиях. Их кормят и поят. На видео они выглядят здоровыми.

Но в средствах массовой информации Великобритании и США начался настоящий накал страстей. Премьер-министр Борис Джонсон попросил российские власти отнестись к пленным с “гуманизмом и сочувствием”. При этом он не добавляет, что вообще британцы делали на Донбассе. А теперь, по словам Джонсона, семьи наемников испытывают огромный стресс, когда видят их в плену.