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В Североатлантическом альянсе некоторое время шло бурное обсуждение возможности ввести войска на Украину. Однако после применения ВКС РФ гиперзвуковой ракеты «Кинжал» разговоры о вмешательстве в спецоперацию резко прекратились, рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он напомним, что «Кинжалом» российские ВКС уничтожили склад с оружием и боеприпасами, который строился и укреплялся под ядерные боеголовки еще во времена СССР. Сразу же после этой атаки Брюссель и Берлин выразили глубокую обеспокоенность действиями РФ.

Вассерман уверен, что гиперзвуковые ракеты применялись как раз для того, чтобы вызвать тревогу и беспокойство у высокопоставленных чиновников НАТО. А также продемонстрировать им, что будет в случае вмешательства Альянса в российскую спецоперацию.

«Ведь очень рискованно идти против страны, обладающей такой военной мощью», – заявил политолог.

Он также добавил, что Запад хорошо знает о возможности России создать «канал имени Сталина» между Мексикой и Канадой, поэтому пытается не нарываться и не давать повода для столь жесткого ответа.

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