Для уничтожения западных вооружений, активно поставляемых на Украину Соединенными Штатами и другими странами НАТО, не обязательно тратить дорогостоящие крылатые ракеты. В распоряжении РФ имеются и другие высокотехнологические средства, позволяющие достичь целей по демилитаризации соседней страны, рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

В интервью порталу “Украина.ру” эрудит напомнил, что в Сирии российские войска испытывали систему, которая избавляет от необходимости снабжать каждую авиабомбу управляющим блоком, обеспечивающим точность попадания боезаряда в цель. Она предполагает использование радара истребителя или бомбардировщика, который определяет точное направление ветра и его скорость по пути этих самых бомб. После этого несложно вычислить, в какой точке нужно сбросить боезаряд, чтобы он угодил точно в цель.

Вассерман уверен, что данный способ позволит уничтожить все западное вооружение, ввозимое на Украину, а вместе с тем испытать российские разработки, чтобы убедиться в их эффективности.