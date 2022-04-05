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Влияние США на Ближнем Востоке стремительно тает, России удается вытеснить Америку с региона. Такое мнение высказали эксперты издания Asia Times.

С момента начала спецоперации России на Украине проблемы США с Ближним Востоком стали явно выраженными. Все ближневосточные страны являются союзниками США, но при этом санкции против России поддержал только Израиль. Это свидетельствует о нежелании Ближнего Востока конфликтовать с Россией, которая активно распространяет свое влияние в регионе.

Эксперты Asia Times проанализировали ситуацию и нашли причины в ошибках во внешней политики США. Ранее американский президент Джо Байден негативно высказался в отношении Саудовской Аравии. В ходе своей предвыборной кампании он заявил о своем намерении сделать страну «государством-изгоем».

Напряженные отношения сейчас складываются между Америкой и Египтом. Вашингтон в начале этого года заморозил 130 млн долларов военной помощи, обвинив Египет в нарушении прав человека.

Вашингтону уже нечего предложить странам Ближнего Востока, а это может подтолкнуть их к тесному сотрудничеству с Россией.

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