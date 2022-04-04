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Иностранные наемники едут на Украину через Польшу. При этом помощь им оказывает центр оппозиции Белоруссии, который обосновался в Варшаве, пишут журналисты издания Vanguardia.

По их словам, «серые гуси» приезжают в Польшу и сразу же направляются в «Белорусский дом в Варшаве». Там ведут свою деятельность оппозиционные силы, которые пытались организовать государственный переворот в Белоруссии в 2020 году.

Напомним, что многие иностранные наемники недовольны условиями, которые им предлагает Украина. Они жалуются, что Киев не предоставляет амуницию и оружие, вынуждая бойцов сражаться чуть ли не голыми руками. После удара по Яворовскому полигону, используемому в качестве базы для боевиков из-за рубежа, часть наемников отправилась по домам. Возвращаться на Украину они больше не хотят.

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