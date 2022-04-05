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“Яндекс.Маркет” расширяет свой торговый ассортимент. Теперь пользователям предлагаются товары, бывшие в употреблении.

Первыми товарами нового направления стали смартфоны, в дальнейшем планируется добавить категорию электроникой и бытовой техникой. Также категория будет дополнена одеждой, обувью и детскими товарами.

В ближайшем будущем будет запущена программа перепродажи товаров категории одежды и обуви в сотрудничестве с крупными resale-платформами. На сайте предложат одежду, обувь и аксессуары разных брендов в премиум и люкс сегментах.

В пресс-службе ретейлера сообщили, что программу продажи подержанных товаров прорабатывали еще в прошлом году. Сейчас это направление очень актуально. Подержанные товары помогут заменить часть ассортимента, который может сейчас пропасть из-за закрытия иностранных компаний в России. Кроме того, будет расширена аудитория пользователей.

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