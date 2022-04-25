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VK сообщает о запуске игровой площадки, которая объединит в себе стриминг, маркетплейс и сервис для киберспорта. О нововведении сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении сказано, что новая площадка станет единой точкой доступа к игровому контенту. В VK Play будут представлены каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. В ближайшем будущем на площадке будет запущено собственное медиа об игровой индустрии.

Представители компании отметили, что в каталоге будут сотни игр, начиная с легких головоломок, заканчивая хардкорным экшеном. Благодаря внедрению новой площадки, удастся сделать киберспорт доступнее для всех категорий геймеров. Она заинтересует и новичков, и профессионалов.

Также в сообщении пресс-службы сообщили о том, что аудитория геймеров насчитывает более 80 миллионов человек.

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